الفريق شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي للواء محمود لعرابة قائدا للقوات الجوية

أشرف الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، اليوم السبت، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء محمود لعرابة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء حميد بومعيزة.

وخلال التنصيب، ذكر الفريق شنقريحة بضرورة ايلاء عناية خاصة، بموضوع تحفيز المورد البشري لدى أفراد الجيش الوطني الشعبي، لأنه الضمانة الأكيدة لبلوغ الاهداف المرجوة، وآداء المهام الموكلة على الوجه الأكمل والأمثل.

وأمر شنقريحة أفراد القوات الجوية بالعمل تحت سلطة وطاعة أوامر اللواء الجديد، وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.

وأضاف “على القائد الفطن، علاوة على واجب تحليه بالصرامة اللازمة، والانضباط المثالي، والالتزام بالقوانين والنظم، ومراعاة ضوابط المهنة العسكرية، أن يعرف كيف يثمن لمرؤوسيه أعمالهم وجهودهم، ولا يبخسهم حقوقهم المادية والمعنوية، ويحفزهم ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود، ويعرف كذلك كيف يزرع فيهم روح المبادرة وروح التنافس الشريف، وهذا ما استخلصته شخصيا من مرحلة قيادتي الميدانية، للوحدات القتالية، فتعبئة الرجال بغرض تحمل أعباء الأعمال القتالية ليس بالأمر الهين، بل يتطلب من القائد اكتساب ملكة تقدير جهود الرجال وتثمينها وسبر أغوار شخصياتهم، لاستخراج الأفضل منهم وصقل مواهبهم المستترة، والعمل على توجيههم نحو الصواب من خلال تقويم أخطائهم وهفواتهم، دون كبح اندفاعهم وقتل روح المبادرة فيهم، بل والسمو بهم إلى أعلى درجات الامتياز والتفوق”.

وأشاد الفريق، بالدرجة العالية من الجاهزية والاحترافية التي بلغتها القوات الجوية، والتي تجسدت مؤخرا في النجاح الباهر لعمليات نقل التجهيزات الطبية من جمهورية الصين الشعبية ورفات شهداء المقاومات الشعبية من فرنسا، علاوة على المهام الدائمة في مجال حماية مجالنا الجوي.

وأكد الفريق، بأن التحضير القتالي المتواصل، والعمل الميداني المتفاني، يبقى دوما يمثل الجسر المديد والمتين، الذي يمكن كافة وحدات القوات الجوية، من أداء مهامها بمهنية عالية، لاسيما خلال تنفيذ المهام الخاصة، ومختلف التمارين، حاثا إياكم على بذل المزيد من الجهود الحثيثة، والمثابرة، والتحلي باليقظة الشديدة، من أجل مواجهة التحديات وكسب كافة الرهانات والمساهمة في الحفاظ، بالتالي، على أمن واستقرار الجزائر.

وأشرف بعدها الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني.

للإشارة، وبعد مراسم الاستقبال وقف لفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “عميروش آيت حمودة” قائد الولاية التاريخية الثالثة، والذي يحمل مقر قيادة القوات الجوية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

كما قام الفريق السعيد شنڨريحة، بتفتيش مربعات إطارات وأفراد القوات الجوية المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية الجديد اللّواء محمود لعرابة، خلفا للّواء حميد بومعيزة: