الفريق شنقريحة يوجه رسالة قوية للجيش الوطني

وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، رسالة تحفيزية قوية، بعد عملية القضاء على الإرهابيين في ولاية سكيكدة. كما هنأ الفريق وشكر أفراد الجيش المشاركين في العملية، على النتيجة “الإيجابية” التي تحصلوا عليها.

في حين، أبلغ الفريق شنقريحة، تهاني وتشجيعات القيادة العليا للجيش و على رأسها رئيس الجمهورية القائد الأعلى عبد المجيد تبون.

كما طلب الفريق شنقريحة، من أفراد الجيش الوطني، مواصلة العمل، بنفس التضحيات العزيمة والحماس للقضاء على الآفة الارهاب. كما تابع “الإرهاب انهزم بفضل وقوف أولاد الجزائر، ولا يوجد حتى دولة أخرى دعمتنا في مكافحة الإرهاب”. مضيفا و “بهذا كل جزائري و الأجيال المقبلة يجب أن تفتخر به”.

و ألقت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 مارس، القبض على سبعة إرهابيين، في ولاية سكيكدة. كما عثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فيفري الفارط.

في حين، جرت العملية مواصلة لعملية البحث و التمشيط في غابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل في الناحية العسكرية الخامسة. كما أسفرت العملية، عن استرجاع ثمانية مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و كميات معتبرة من الذخيرة و أغراض أخرى.

على إثر ذلك –تضيف وزارة الدفاع- تنقل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مباشرة إلى منطقة العملية العسكرية. حيث تفقد رفقة اللواء حمبلي نور الدين، قائد الناحية العسكرية الخامسة، الوحدات العسكرية المشاركة في هذه العملية النوعية.

كما خاطب الفريق شنقريحة، بعين المكان الأفراد العسكريين اللذين أثبتوا شجاعتهم و بسالتهم، حيث أشاد بهذا العمل البطولي. مبلغا إياهم تحيات و تهاني عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وعقب ذلك، وقف الفريق على ظروف عمل التشكيل العملياتي لهذه الوحدات، مسديا لأفرادها توجيهات. حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود. للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بكل عزيمة وفخر واعتزاز بهذا الواجب المقدس.