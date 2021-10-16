الفريق شنقريحة يُكرم أعضاء التشكيلة العسكرية المشاركة في تمرين روسيا

ترأس الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حفل إستقبال وتكريم أعضاء التشكيلة العسكرية للقوات البرية التي شاركت في تنفيذ تمرين مشترك حول مكافحة الإرهاب بفدرالية روسيا من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر.

وحرص الفريق السعيد شنقريحة، على تقديم التهاني لأعضاء التشكيلة العسكرية على الجهود الحثيثة التي بذلوها بكل تفان وإخلاص لتشريف أنفسهم وتشريف الجيش الوطني الشعبي والجزائر.

وأورد الفريق: “أظهرتم خلال مشاركتكم في هذا التمرين مستوى عالي من الجاهزية القتالية ودرجة كبيرة من التحكم في إستعمال مختلف الأسلحة والتقنيات المستخدمة في مكافحة الإرهاب”.

وأشار الفريق، إلى أن هذه النتائج لم تأت من فراغ بل هي وليدة تضحيات جسام قدمها رجالنا البواسل طوال سنوات الكفاح الطويلة.. تضحيات مكنت الجيش الوطني الشعبي ورجال الأمن من اكتساب تجربة متفردة في مكافحة الارهاب والتخريب.

ودعا الفريق، الجميع، للترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة وتمكنوا بفضل عزيمتهم وارادتهم من دحر الإرهاب الهمجي وانتشال مشروعه الظلامي.

وأوصى الفريق شنقريحة، التشكيلة العسكرية، بالتفكير مليا في مغزى تضحياتهم قصد مواصلة الجهود المضنية للحفاظ على هذه المكاسب العملياتية المحققة بأبهظ الأثمان.

وأكد الفريق، أن ما تعيشه بلادنا اليوم من أمن وأمان لم يتحقق دون عناء بل كان وليد رؤية شاملة لمفهوم الأمن المتبنى من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية.

ومن جهته، أكد قائد القوات البرية اللواء عمار عثامنية، أن الأهداف المسطرة والمرجوة من هذا التمرين فد تم بلوغها بفضل الانضباط والجدية التي تحلت بها التشكيلة العسكرية.

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