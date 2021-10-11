بالصور.. تمرين مشترك بين الجيش الجزائري والروسي حول مكافحة الإرهاب جنوب روسيا

نفذ أفراد الجيش الوطني الشعبي اليوم الإثنين تمرين مشترك مع والجيش الروسي حول مكافحة الإرهاب، بمنطقة ترسكويا بجنوب روسيا. ويدخل هذا التمرين في إطار تجسيد التعاون العسكري الجزائري- الروسي. والهدف منها هو تبادل الخبرات بين الجيش الجزائري والروسي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني ان مجريات التمرين، تمثلت في تقدم فصيلة الاستطلاع لتليها فصيلتين من المشاة للقيام بعملية التطويق بالعربات القتالية. لتتقدم بعدها فصيلة الإقتحام بغرض القضاء النهائي على العدو المفترض.

وألقى قائد الوفد الجزائري والملحق العسكري الجزائري كلمة تطرقوا فيها إلى العلاقة المتميزة التي تربط البلدين. ليعلن بعدها قائد الفرقة 19 الروسية عن إختتام مجريات هذا التمرين. هذا نوها بالمستوى العالي لقواتنا المسلحة من خلال ما أبدوه من إحترافية وتحكم عالي في الأسلحة.