الفريق شنڤريحة: المحاولات الخسيسة لدفع الجزائر إلى التخلي عن مبادئها ستبوء بالفشل

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن كل المحاولات الخسيسة لدفع الجزائر إلى التخلي عن مبادئها الثابتة ستبوء بالفشل.

وأورد الفريق شنقريحة: “أعداء الوطن وجدوا ضالتهم في بعض ضعاف النفوس وخونة الأمة وجندوهم كعملاء “لإضعاف الجزائر.

مؤكدا إن الجزائر على إستعداد للتصدي بحزم وصرامة لكل المخططات الدنيئة التي تحاك في السر والعلن.

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