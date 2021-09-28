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الفريق شنڤريحة: المحاولات الخسيسة لدفع الجزائر إلى التخلي عن مبادئها ستبوء بالفشل

بقلم نادية بن طاهر
الفريق شنڤريحة: المحاولات الخسيسة لدفع الجزائر إلى التخلي عن مبادئها ستبوء بالفشل
الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
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أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن كل المحاولات الخسيسة لدفع الجزائر إلى التخلي عن مبادئها الثابتة ستبوء بالفشل.

وأورد الفريق شنقريحة: “أعداء الوطن وجدوا ضالتهم في بعض ضعاف النفوس وخونة الأمة وجندوهم كعملاء “لإضعاف الجزائر.

مؤكدا إن الجزائر على إستعداد للتصدي بحزم وصرامة لكل المخططات الدنيئة التي تحاك في السر والعلن.

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