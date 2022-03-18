الفريق شنڤريحة يهنئ أفراد الجيش الوطني في الذكرى الـ60 لعيد النصر

قدم الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تهانيه الخالصة إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن تهنئة الفريق شنڤريحة جاءت بمناسبة الذكرى الستين لعيد النصر المصادف لتاريخ 19 مارس. حيث هنأ الفريق شنقريحة أفراد الجيش الشعبي الوطني من مستخدمين عسكريين ومدنيين ومن خلالهم إلى كل عائلاتهم وذويهم. داعيا الله عز وجل أن ينعم على بلادنا وشعبنا بالأمن والأمان والازدهار.

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وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، أمس رسالة تحفيزية قوية، بعد عملية القضاء على الإرهابيين في ولاية سكيكدة. كما هنأ الفريق وشكر أفراد الجيش المشاركين في العملية، على النتيجة الإيجابية التي تحصلوا عليها.

في حين، أبلغ الفريق شنقريحة، تهاني وتشجيعات القيادة العليا للجيش و على رأسها رئيس الجمهورية القائد الأعلى عبد المجيد تبون.

كما طلب الفريق شنقريحة، من أفراد الجيش الوطني، مواصلة العمل، بنفس التضحيات العزيمة والحماس للقضاء على الآفة الارهاب. كما تابع “الإرهاب انهزم بفضل وقوف أولاد الجزائر، ولا يوجد حتى دولة أخرى دعمتنا في مكافحة الإرهاب”. مضيفا و “بهذا كل جزائري و الأجيال المقبلة يجب أن تفتخر به”.

للإشارة، فقد ألقت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 مارس، القبض على سبعة إرهابيين، في ولاية سكيكدة. كما عثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فيفري الفارط.

في حين، جرت العملية مواصلة لعملية البحث و التمشيط في غابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل في الناحية العسكرية الخامسة. كما أسفرت العملية، عن استرجاع ثمانية مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و كميات معتبرة من الذخيرة و أغراض أخرى.