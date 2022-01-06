الفريق شنڨريحة: أعداء الشعوب يحاولون خلق بؤر توتر بمنطقتنا الإقليمية لنهب الثروات

أكد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على الرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للمنظومة التكوينية عموما. وللمدرسة العليا الحربية خصوصا.

وأضاف الفريق شنڨريحة، خلال ترأسه أشغال الدورة الـ15 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية، “إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تحرص شديد الحرص. تحت قيادة رئيس الجمهورية، على منح الرعاية الكاملة لمنظومتنا التكوينية، على وجه العموم. وللمدرسة العليا الحربية على وجه الخصوص.

وأشار الفريق شنڨريحة، أن المدرسة العليا الحربية تحمل على عاتقها مهمة شديدة الحيوية. تتمثل في تنمية قدرات كبار الضباط. وتطوير قدرات إدراكهم للمعطيات الإستراتيجية والتكنولوجية، والاقتصادية والإنسانية.

كما أكد الفريق على حساسية المهمة الموكلة للمدرسة العليا الحربية نظرا للسياقات الدولية والإقليمية الخاصة التي تشهدها بلادنا مؤخرا. في ظل محاولات أعداء الشعوب لخلق بؤر توتر في المنطقة الإقليمية.

وأشار الفريق شنڨريحة أن “المهمة الحساسة نعدها في الجيش الوطني الشعبي شديدة الحيوية. نظرا للسياقات الدولية والإقليمية الخاصة التي نشهدها مؤخرا. في ظل محاولات أعداء الشعوب خلق بؤر توتر في منطقتنا الإقليمية. بهدف تقسيم دولها ونهب واستغلال ثرواتها الطبيعية، بصورة مباشرة. أو تحت غطاء منظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنسيات، تستخدم أسلوب الابتزاز، والضغط على الدول للتدخل في شؤونها الداخلية.

بالإضافة كذلك إلى “التحولات العميقة في خصائص الحروب الحديثة، التي أصبحت تخاض بالوكالة، أو باستعمال المؤسسات العسكرية الخاصة. والتنظيمات الإرهابية والتخريبية، والجريمة المنظمة وسلاح المخدرات. علاوة على اللجوء إلى أساليب التأثير على الرأي العام، من خلال الدعاية الهدامة، واستهداف معنويات الشعوب. لخلق الانشقاق والفرقة وتأجيج النعرات بين مكوناتها الإثنية و الدينية و القبلية. و كل أشكال العمليات العسكرية الهجينة. في التحطيم والإطاحة بالدول وأنظمتها”.

كما أسدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعليمات للقائمين على هذه المدرسة من أجل بذل المزيد من الجهود بغرض التكيف مع كافة التحولات و رفع جميع التحديات.