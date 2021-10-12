الفريق شنڨريحة يحضر  مراسم افتتاح المعرض الدولي للأسلحة “Partner-2021” 

حظي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الثلاثاء، باستقبال من قبل رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش.

وذلك في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي قادته الى جمهورية صربيا، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

واغتنم الفريق السعيد شنڨريحة هذه الفرصة لتسليمه رسالة خطية من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبلغه تحياته شخصيا ولكافة الشعب الصربي الصديق.

وتطرق الفريق السعيد شنڨريحة لعلاقات التعاون الجزائري-الصربي، التي تعود جذورها إلى سنوات الخمسينات من القرن الماضي، أي إلى فترة ثورة التحرير.

وقد تعزز هذا الموروث بعد الاستقلال، يضيف الفريق، من خلال تبادلات متعددة الأشكال، وتعاون دبلوماسي وثيق، لاسيما في إطار منظمة دول عدم الانحياز، التي كان من بين زعمائها الرئيسان الراحلان هواري بومدين وجوزيف بروز تيتو، اللذان عملا مخلصين على رفع تحديات تلك الحقبة التاريخية الهامة.

وحضر هذا اللقاء سفير الجزائر ببلغراد والوفد العسكري المرافق، وعن الجانب الصربي كل من وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الصربية وسفير صربيا بالجزائر والرئيس المدير العام لشركة “Yugoimport”،

كما التقى الفريق شنڨريحة برئيس أركان القوات المسلحة الصربية، الفريق أول ميلان موزيلوفتش، بحضور الوفد العسكري الجزائري المرافق وإطارات سامية من الجيش الصربي.

حيث تناولت المحادثات مختلف مجالات الشراكة والتعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين.

كما حضر الفريق صبيحة اليوم مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “Partner-2021”.

والتي أشرف عليها ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، وبعد مراسم الافتتاح، طاف الفريق شنڨريحة والوفد المرافق له، بأقسام المعرض وتعرف عن قرب على مختلف الأسلحة ومنظومات الأسلحة الحديثة المعروضة.

حيث استمع إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو الشركات المنتجة.