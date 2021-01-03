الفريق شنڨريحة يزور وحدات مكافحة الإرهاب بمسلمون في تيبازة 

قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء اليوم الأحد، بزيارة إلى الوحدات العسكرية بمنطقة مسلمون بتيبازة.

وجاءت هذه الزيارة، على إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب، التي نفذتها يوم أمس، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ومكنت من القضاء على 4 إرهابيين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، خاطب الفريق بعين المكان أفراد هذه الوحدات بكلمة تحفيزية أشاد خلالها بهذا العمل البطولي.

ونقل الفريق، إلى الأفراد العسكريين المشاركين في هذه العملية النوعية، تحيات وتقدير وتشجيع رئيس الجمهورية.

وأورد الفريق: “لقد حرصت على أن ألتقي بكم، على إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب، التي نفذتموها يوم أمس”.

وأضاف شنقريحة: “تمكنتم أنتم أفراد وحداتنا الباسلة، من القضاء على أربعة إرهابيين دمويين خطيرين، واسترجاع أسلحتهم”.

وتابع الفريق: “أبلغكم تحيات وتقدير وتشجيع السيد رئيس الجمهورية، نظير هذا العمل البطولي الذي نحن فخورون به، وندعو الجميع للاقتداء به”.

كما نوه الفريق، بالنتائج الإيجابية التي ما فتئت وحدات الجيش تحققها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وهو ما ساهم في التحكم بصفة كاملة، في الوضع الأمني في بلادنا، يضيف الفريق.

كما جدد رئيس أركان الجيش، تعازيه القلبية الخالصة إلى زملاء وأهالي وعائلات شهيدي الواجب الوطني.

وأورد الفريق: “كما لا يفوتني، أن أتقدم، باسمي الخاص وباسمكم جميعا، بتعازينا القلبية الخالصة، إلى أهالي وعائلات شهيدي الواجب الوطني، الرقيب سعد الدين مباركي والعريف الأول عبد الحق قايد عيشوش”.

وأضاف شنقريحة: “الشهيدين اللذين سقطا في ميدان الشرف، في مواجهة الجماعات

الإرهابية الدموية، ودفاعا عن أمن واستقرار شعبنا ووطننا الجزائر”.

وفي الأخير، حث الفريق، مجددا، أفراد الوحدات، على التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر، ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بصرامة وعزيمة.

كما حثهم على بذل المزيد من الجهود المخلصة والمضنية، من أجل الحفاظ على المكتسبات العملياتية المحققة، بفضل التضحيات الجسام التي قدمها ويقدمها أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.

وأورد الفريق شنقريحة: “الحفاظ على هذه المكاسب يعد واجبا مقدسا، يتعين عليكم القيام به بكل شرف وعزة”.

وعقب ذلك وقف الفريق بعين المكان، على التشكيل العملياتي لهذه الوحدات وعلى ظروف عملها.

وأسدى الفريق، لأفراد هذه الوحدات، نصائح وتوجيهات قيمة في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية، انطلاقا من خبرته الميدانية الطويلة.