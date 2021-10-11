الفريق شنڨريحة يشيد بعلاقات التعاون العسكري الجزائري – الصربي

أجرى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الإثنين، محادثات مع وزير دفاع جمهورية صربيا، نيبوشا ستيفانوفيتش.

وذلك في اليوم الأول من الزيارة الرسمية إلى جمهورية صربيا، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اين عبّر الفريق شنڨريحة لمضيفيه عن تقديره لهذا التشريف الذي حظي به والوفد المرافق له،

كما أعرب عن امتنانه للدعوة، التي تفضل بتوجيهها للجزائر، لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “Partner – 2021”.

وتطرق الفريق شنڨريحة إلى ما قطعته علاقات التعاون العسكري الجزائري – الصربي من خطوات مشجعة على أكثر من صعيد، وما يحدو الطرفين من طموح متقاسم في سبيل ترقيتها أكثر فأكثر.

مما يبشر بمستقبل واعد للتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وبآفاق تطويره في جميع المجالات.

وعقب ذلك، قام الفريق شنڨريحة بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية، المتخصصة في تكوين الضباط المهندسين.

أين استمع إلى عرض شامل حول هذا الصرح التكويني الصربي والمناهج التي يعتمدها، ثم التقى بالضباط الجزائريين المتربصين بالأكاديمية ليحيي فيهم روح الالتزام المشهود لهم من قبل المؤطرين.

ومشيرا إلى أن السمعة التي بلغها جيشنا الوطني الشعبي مستمدة من خبرته واحترافية أفراده، كما أكد اعلى ضرورة الاستفادة من المعارف النظرية والتطبيقية التي من شأنها تعزيز كفاءاتهم في مهامهم المستقبلية.