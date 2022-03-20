الفريق شنڨريحة يُعزي عائلات العسكريين الذين استشهدوا ببرج باجي مختار

تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتعازيه الخالصة لأسر شهداء الواجب الواطني الذين توفوا في اشتباك مع جماعات ارهابية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، إنه “وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد اليوم الأحد 20 مارس 2022، (03) عسكريين ويتعلق الأمر بكل من: الملازم العامل إخلف رضا والعريف المتعاقد طارب إلياس والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري، رحمهم الله.”

وعلى إثر ذلك، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، يضيف البيان.

طالع أيضا: الفريق شنقريحة في زيارة رسمية إلى قطر

يشرع الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى قطر، ابتداء من اليوم 20 مارس. كما تأتي الزيارة لحضور فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس-2022). المقرر تنظيمها بالدوحة من 21 إلى 23 مارس 2022.

في حين، تندرج زيارة شنقريحة، ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لدولة قطر. التي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما جاءت الزيارة بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

طالع أيضا:

وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، رسالة تحفيزية قوية، بعد عملية القضاء على الإرهابيين في ولاية سكيكدة. كما هنأ الفريق وشكر أفراد الجيش المشاركين في العملية، على النتيجة “الإيجابية” التي تحصلوا عليها.

في حين، أبلغ الفريق شنقريحة، تهاني وتشجيعات القيادة العليا للجيش و على رأسها رئيس الجمهورية القائد الأعلى عبد المجيد تبون.

كما طلب الفريق شنقريحة، من أفراد الجيش الوطني، مواصلة العمل، بنفس التضحيات العزيمة والحماس للقضاء على الآفة الارهاب. كما تابع “الإرهاب انهزم بفضل وقوف أولاد الجزائر، ولا يوجد حتى دولة أخرى دعمتنا في مكافحة الإرهاب”. مضيفا و “بهذا كل جزائري و الأجيال المقبلة يجب أن تفتخر به”.

و ألقت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 مارس، القبض على سبعة إرهابيين، في ولاية سكيكدة. كما عثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فيفري الفارط.

في حين، جرت العملية مواصلة لعملية البحث و التمشيط في غابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل في الناحية العسكرية الخامسة. كما أسفرت العملية، عن استرجاع ثمانية مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و كميات معتبرة من الذخيرة و أغراض أخرى.