الفريق قايد صالح يهنئ أشبال وشبلات مدارس الأمة الناجحين في شهادة البكالوريا

تقدم اليوم الخميس، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتهانيه الخالصة للناجحين في شهادة البكالوريا

في مدارس أشبال الأمة والنتائج الباهرة من قبل أشبال وشبلات الأمة بالبليدة، وهران، وسطيف، بنسبة نجاح تقدر بـ 99.46%

حيث تمكن 548 شبلا وشبلة من أصل 551 مترشحا من نيل هذه الشهادة المرموقة، وفق ماجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني،

وجاء في البيان: “..يطيب لي أن أتوجه إليكم بتهاني الخالصة على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي ما فتئت هذه المدراس

تحققها على كافة الأصعدة والمجالات، بفضل جهودكم ومواظبتكم في التحصيل العلمي العالي والسلوك المثالي الذي تحليتم به طيلة هذه السنة الدراسية،..”

ويضيف المصدر: “..هذه النتائج المستحقة، التي تضاف إلى جملة النتائج الممتازة التي ما فتئت تُحققها مدارس أشبال الأمة في الإمتحانات النهائية لمختلف الأطوار التعليمية،

تأتي لتؤكد نوعية التكوين الذي تضمنه مؤسسات التكوين في الجيش الوطني الشعبي،

بفضل الدعم والحرص الدائمين للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي وفرت جميع مسببات وعوامل النجاح لهذه المشاتل التعليمية،

التي أعيد بعثها في ثوبها الجديد والتي كانت ولا تزال الخزان الذي لا ينضب لإطارات المستقبل،..”

ويضيف الفريق: “..وإذ أغتنم هذه السانحة الطيبة للتنويه والإشادة بهذا الإنجاز المحقق بفضل إستيعابكم التام لما تلقيتموه من دروس ومعارف وانضباطكم المثالي وسيرتكم الحميدة،

فإني أحثكم ومن خلالكم كافة الطلبة والإطارات المتربصين، بكافة رتبهم ومستوياتهم، بالمدارس العسكرية والمدنية، الوطنية والأجنبية،

على دأب هذا النهج القويم في سبيل تحقيق المزيد من التألق والنجاحات وإكتساب الخبرات والتحكم في التكنولوجيات والعلوم الحديثة

وكذا التحلي بالسلوك المثالي، بغية الرفع من مستوى إطاراتنا العسكرية وتشريف الجيش الوطني الشعبي على كافة المستويات،..”

وختم رئيس الأركان قائلا: “..فلتكن هذه التهاني بمثابة شهادة إعتراف بإستحقاقكم وتحفيزا لكم من أجل المزيد من العمل الدؤوب في سبيل

المضي قدما في المنحى التصاعدي للمسار التطويري الذي باشرته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الماضية،

في مجال الإحترافية والإرتقاء بجيشنا المغوار إلى مصاف جيوش الدول المتقدمة ” .