الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل الفريق أول رئيس أركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية الصيني

إستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر اللجنة العسكرية المركزية من قبل الفريق أول رئيس أركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية الصيني أول ليو زينلي.

الفريق أول السعيد شنقريحة يؤكد أن متانة العلاقات التي تربط الجزائر والصين تعكسها كل المواقف المشرفة والمتبادلة بين البلدين الصديقين.

وحسب بيان وزلرة الدفاع خلال عقد لقاء عرف محادثات موسعة شملت وفدي البلدين. حيث عبر خلاله الفريق أول السعيد شنڨريحة لمضيفه عن بالغ امتنانه بهذا التشريف الذي حظي به والوفد المرافق له

الفريق أول ليو زينلي، رئيس أركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية،

سعادة السفير،

كما ذكر الفريق أول في كلمته بتميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الصديقين، والتي تعود جذورها على وجه الخصوص إلى ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.

كما اكد الفريق أول شنقريحة على متانة العلاقات التي تربط الجزائر والصين تعكسها كل المواقف المشرفة والمتبادلة بين البلدين الصديقين.

خلال هذا اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري و الأمني بين البلدين.