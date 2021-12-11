الفريق شنقريحة يهنىء الخضر بفوزهم على المغرب

هنأ الفريق السعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الخضر بعد فوزهم على المغرب وتأهلهم للدور نصف النهائي من كأس العرب.

ونشرت وزارة الدفاع منشور التهنئة عبر حسابها على الفيسبوك نهئنة للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد تأهلهم إلى الدور النصف نهائي على حسب المغرب. كما تمنى الفريق المزيد من الإنتصارات للمنتخب الوطني.

وجاء في مضمون المنشور السيد الفريق السعيد شنقريحة رئس اركان الجيش الوطني الشعبي يهنئ الفريق الوطني لكرة القدم بالفوز في المقابلة والمرور للدور النصف النهائي لكأس العرب متمنيا لهم مزيدا من الإنتصارات .