الفصائل الفلسطينية: أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا ستكون محدودة الجدوى والتأثير

قالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك، أصدرته اليوم السبت، بشأن قمة القاهرة للسلام 2023، أن التحركات في المنطقة لم ترق بعد إلى مستوى المسؤولية والواجبات لوقف العدوان، وأي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا ستكون محدودة الجدوى والتأثير.

وذكر بيان مشترك للفصائل، أن “التحركات في المنطقة لم ترق بعد إلى مستوى المسؤولية والواجبات لوقف العدوان”، لافتاً الى أن “أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا ستكون محدودة الجدوى والتأثير”.

كما أشادت الفصائل بالجهود المصرية لإعادة فتح المعبر وناشدت للإسراع في سفر الجرحى للعلاج”، موضحةً أن “استمرار قصف الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة تزامناً مع قمة القاهرة يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لوقف العدوان”، حسب البيان.

يشار أن أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، انطلقت اليوم في جمهورية مصر العربية، بمشاركة كل من العراق وقطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وإيطاليا وقبرص، بالإضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

كما يشارك في القمة، رؤساء وزراء كل من، بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك سيحضر المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.