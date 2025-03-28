الفلك الدولي ينشر صورة لهلال آخر رمضان

إلتقط مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي، صورة لهلال آخر شهر رمضان، خلال نهار اليوم الجمعة، عند الساعة 12:00 ظهراً ،بتوقيت الإمارات.

وأوضح مركز الفلك الدولي عبر حسابه في إكس، اليوم الجمعة، أنه “لا توجد علاقة بين شكل الهلال في الصورة. وبين إمكانية رؤيته غداً السبت، وتحديد موعد عيد الفطر”.

وجاء في بيان لمركز الفلك الدولي: “هلال آخر الشهر (لشهر رمضان 1446هـ) كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي. بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي. وقت التصوير الجمعة 28 مارس 2025 م الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 16 درجة”.

https://x.com/AstronomyCenter/status/1905533395796631725