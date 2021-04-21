الفنانة القديرة بيونة: “صح رمضانكم وبالاكو تزابيو #مليونير”

نشرت الممثلة القديرة بيونة فيديو حصري لقناة النهار تتمنى فيه رمضان كريم لمشاهدي القناة وكذا محبيها ومعجبيها.

وأظهرت لقطات الفيديو بيونة وهي تخاطب مشاهدي النهار قائلة: “صح رمضانكم” وتطلب منهم متابعة مسلسل مليونير الذي يبث على القناة.

وتشارك الممثلة بيونة في مسلسل مليونير الذي صنع الحدث هذا رمضان والذي يبث عقب آذان المغرب على قناة النهار

كما شارك في المسلسل نجوم أخرين على غرار، الفنانة القديرة، بيونة، والفنان حسان كشاش، نبيل عسلي، وعادل.

كما حقق المسلسل الدرامي الكوميدي، “مليونير”، نجاحا كبيرا، حيث تصدرت التوندونس على اليوتيوب، في الجزائر وتونس.

