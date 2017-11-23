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الفنان مراد خان يدلي بصوته في الإنتخابات المحلية

الوطني
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الفنان مراد خان يدلي بصوته في الإنتخابات المحلية
بقلم إيمان ضيف الله

أدّى الفنان “مراد خان” بصوته في الإنتخابات المحلية 2017.

مراد خان أدلى بصوته في وسط بالعاصمة.

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