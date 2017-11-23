الفنان مراد خان يدلي بصوته في الإنتخابات المحلية

مراد خان أدلى بصوته في وسط بالعاصمة.
عبد السلام بلعيد رئيس الحكومة الأسبق، يدلي بوصوته في مركز الإقتراع مدرسة أحمد عروة ببوشاوي بالعاصمة.
تأهبت مدرسة أحمد عروة ببوشاوي بالعاصمة، لاستقبال عدة وزراء الذين سيؤدون واجبهم الانتخابي.
ومن الوزراء وزير الداخلية نور الدين بدوي، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، هدى…
عرف مركز الاقتراع بسدي موسى بالعاصمة، مناوشات بين مؤطري مركز الانتخاب مع صحفي قناة "النهار" قبل دقائق من انطلاق الإقتراع.
من جهته أوضح مراسل "النهار"، أنّ…
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