دعت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة اليوم الثلاثاء بالجزائر، الوزارة الوصية إلى التدخل لتنظيم عمل هذه الفئة.

من خلال سن قوانين تُتيح لها التحكم في عملية منح رخص الاستغلال للسائقين بعدل ووفقا لدفتر شروط محدد.

و يرى رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين السيد بلخوص محمدي.

والذي انتخب اليوم على رأس هذه الهيئة، أن تحكم الوزارة في عملية منح رخص الاستغلال للسائقين من شأنه أن ينظم المهنة.

ويحافظ كذلك على الاستقرار المهني والاجتماعي للسائقين.

وأكّد المتحدث في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المؤتمر الوطني الأول لهذه الفيدرالية.

أنّ إنهاء العلاقة المباشرة بين سائق سيارة الأجرة ومالك الرخصة بات حتمية من أجل القضاء على المضاربة.

في أسعار كراء الرخص والحفاظ على مهنة السائقين.

حيث اقترح أن تحوز الوزارة على رخص وتمنحها للسائقين في إطار دفتر شروط محدد.

مقابل إيداع الأموال المترتّبة عن كرائها لدى الخزينة العموميّة، هذه الأخيرة الّتي تتكفل في إطار القانون بتسليم الأموال لذوي الحقوق.