الفيفا تقرر توزيع 209 مليون دولار على هذه الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تخصيص 209 مليون دولار، لفائدة الأندية التي يشارك لاعبوها في كأس العالم 2022 بقطر.

ويأتي هذا ضمن برنامج الفيفا “مزايا الأندية”، والذي سيستفيد منه 416 نادي، شارك لاعبوه في مونديال قطر 2022.

وتم تحديد قيمة 10 آلاف دولار، عن كل يوم يقضيه كل لاعب مع منتخبه، خلال نهائيات كأس العالم، وفترة الاستعدادات الرسمية لهذه المنافسة.

يدكر أن برنامج “مزيا الأندية” أطلقته الفيفا، لأول مرة في كأس العالم 2010، ليمتد بعدها إلى الطبعات الموالية لكأس العالم.