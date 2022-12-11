الفيفا تكشف الكرة الخاصة بنصف نهائي ونهائي كأس العالم 2022

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، لاعتماد كرة جديدة، خلال الدور النصف نهائي، ونهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وكشفت الفيفا، عبر موقعها الرسمي، عن انتهائها من استغلال كرة “الرحلة”، والتي تم اعتمادها منذ انطلاق مونديال قطر.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن اعتماده كرة جديدة تسمى “الحلم”، خلال نصف نهائي، ونهائي كأس العالم 2022.

وتحمل كرة “الحلم” أحدث التكنولجيا الخاصة بتصميم الكرات، نفس تلك التي تم اعتمادها في كرة “الرحلة” بخاصية “الكرة المتصلة”.