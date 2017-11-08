الفيفا تمنح إفريقيا 09 مقاعد خلال مونديال 2026

الرياضة
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الفيفا تمنح إفريقيا 09 مقاعد خلال مونديال 2026
بقلم يونس رزيق

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن المجلس قرر بالإجماع تأييده لتوسيع كأس العالم لكرة القدم إلى 48 فريقا إعتبارا من مونديال 2026

ونشر الإتحاد الدولي لكرة القدم على موقعه الرسمي اليوم (الثلاثاء)، دليلا خاصا لكأس العالم 2026 عن آلية التصويت الجديدة المعتمدة لإختيار مستضيف كأس العالم 2026.

وسيقوم لأول مرة كونغرس الفيفا من 2011 إتحادا بتحديد المستضيف في جوان 2018

وتضمن دليل الفيفا عد من التعديلات التي أجراها الإتحاد الدولي لكرة القدم على البطولة وتنظيمها، حيث داء أبرزها مشاركة 48 منتخبا في مونديال 2026.

وسيكون توزيع المنتخبات بـ 16 منتخبا أوروبيا، 9 منتخبات إفريقية، وثمان مقاعد لآسيا، فيما يتمثل أمريكا الشمالية بستة منتخبات، والجنوبية بستة منتخبات وتأهل منتخبان من الملحق

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