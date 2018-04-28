الفيفا تهنئ نجم الخضر لسنوات الثمانينات بعيد ميلاده الـ63

الرياضة
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الفيفا تهنئ نجم الخضر لسنوات الثمانينات بعيد ميلاده الـ63
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، النجم الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري، لسنوات الثمانينات، جمال زيدان، بمناسبة عيد ميلاده الـ63.

ونشر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، هنأ من خلالها مهاجم الخضر في مونديالي إسبانيا وألمانيا.

وجاء في تغريدة “الفيفا”: “عيد ميلاد سعيد لنجم الجزائر في كأس العالم 1982،1986 جمال زيدان، الذي يتم اليوم 63 سنة، تمنياتنا بالعمر المديد”.

وأرفق “الفيفا”، تغريدته هذه، بصورة المهاجم جمال زيدان، الذي صنع التاريخ رفقة المنتخب الوطني، في كأسي العالم 1982،1986.

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