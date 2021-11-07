القائمة الرمادية للإرهاب وغسيل الأموال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نشر مدرس السياسة والعلاقات الدولية في “جامعة أكسفورد” البريطاني “صامويل راماني”، القائمة الرمادية للإرهاب وغسيل الأموال. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت القائمة الرمادية للإرهاب التي نشرها صامويل عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، 5 دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تضمنت كل من الأردن، والمغرب، وسوريا، وتركيا واليمن.

كما تعتبر إيران هي الدولة الوحيدة ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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