“القابلات” يشتكين ووزير الصحة يٌطمئن

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، خلال استقباله لوفد عن النقابة الوطنية للقابلات، استعداده للعمل سويا من أجل التكفل بانشغالاتهم. وكذا بحث إمكانية إنشاء معهد عالي لتكوين قابلات في الجنوب.

كما أوضح بيان القطاع، أنّ وزير الصحة جدد “استعداده للعمل سويا لحل المشاكل المطروحة مع العمل على إيجاد بيئة ملائمة لعمل القابلات”. من خلال “بحث إمكانية إنشاء معهد عالي لتكوين قابلات في الجنوب، وفتح مجال التكوين المتواصل أمام هذه الفئة”. بالإضافة إلى “النظر في القانون الأساسي للقابلة مع تحديد المسؤوليات على مستوى المؤسسات الصحية”.

كما أبدى سايحي، “استعداده للعمل والتكفل بالانشغالات والمشاكل المطروحة بهدف تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية”. لكافة “مهنيي القطاع بالنظر إلى الدور الكبير الذين يلعبونه, كل في مجاله وحسب اختصاصه خدمة للمريض”.

واستعرضت رئيسة النقابة الوطنية للقابلات، قروش عقيلة، “المشاكل والصعوبات” التي تواجهها القابلات في عملهن. حيث طالبت بضرورة “التعريف بهذه المهنة ومجال تدخلها من خلال إعداد مدونات المهام”. مع “ضرورة مراجعة ظروف عملهن بإعادة النظر في نظام التكوين”.

وأبرزت قروش “أهمية لغة الحوار كحل للاستجابة للمطالب المطروحة، خاصة ما تعلق منها بالقانون الأساسي للقابلة”. والذي أكدت أنه سيكون بمثابة “الحافظ لواجباتها وحقوقها خاصة في ظل الخدمات التي تقدمها للقطاع”.

كما رحبت أيضا بـ “الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة، ممثلة في مخطط عمل لنشاطات المريض”. خاصة “المحور الثالث منه والمتعلق بإعادة تفعيل الحوار مع الشريك الاجتماعي وكذا استكمال القوانين الأساسية المتعلقة بمستخدمي القطاع”.

وأعربت رئيسة النقابة عن “ثقتها في الوصاية وفي شخص وزير الصحة لمرافقتها في حل المشاكل العالقة في أقرب الآجال”. “في ظل الرؤية المشتركة ضمن الأهداف المسطرة لتطوير قطاع الصحة”.