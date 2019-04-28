القاضي يسعد مبروك “الضغط على القضاة لسنوات قد انتهى”

القاضي يسعد مبروك في أول تصريح له بعد انتخابه رئيسا للنقابة الوطنية للقضاة:

الضغط على القضاة لسنوات قد انتهى

“القضاء لن ينحاز لأي جهة في صراع العصب والمصالح”

انتخب القاضي، يسعد مبروك، عن مجلس قضاء بجاية، أمس، رئيسا جديدا للنقابة الوطنية للقضاة خلفا للقاضي لعيدوني جمال المنتهية عهدته.

وتحصل رئيس النقابة الجديد،عملية التصويت خلال أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة العادية العلنية المنظمة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بولاية تيبازة،

على 35صوتا من إجمالي 78صوتا معبر عنها يمثلون المندوبين الذين تم انتخابهم سابقا على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمؤسسات

القضائية المركزية التي شارك فيها 4539 قاضي ناخب على المستوى الوطني. وتحصل القاضي، بوعريز محمد، عن مجلس قضاء تيزي وزو

على27صوتا، فيما توزعت باقي الأصوات على المرشحين الأربعة الأخرين الذين تقدموا لهذه الانتخابات التي جرت ظرف حساس تمر به البلاد.

وقال الرئيس الجديد إن القضاة أمام تغيير جذري في ظل حراك يتحرك ويطالب بالتغيير، داعيا إلى تغيير شامل وبسلاسة

ومن دون الإضرار بهياكل الدولة والمحافظة عليها ومن دون انتقام، لأن الأشخاص ذاهبون ومتغيرون والدولة باقية،

مؤكدا أنه لا انحياز للقضاء لأي جهة في صراع العصب والمصالح، ونقف على مسافة واحدة مع كل القضايا والجزائريين

ومن أجل الوحدة، معلنا أن وقت الضغط الذي يكون القضاة قد عاشوه لسنوات قد انتهى.

وأضاف المتحدث أن العدالة ليست انتقامية أو انتقائية أوارتجالية، إنما تسير بموضوعية ووفقا للإجراءات وقوانين الجمهورية، مشددا على أن

لكل حدث حديثا بدءا بترتيب البيت الداخلي من دون تهور وإعادة النظر في القانون الأساسي للقضاء والقانون الأساسي للنقابة.

وأكد رئيس النقابة، أن هذه الأخيرة ستعمل على إعادة النظر في قانون الانتخابات ودور القضاء في ممارسة السلطة وتنظيم الانتخابات

وتحديد العلاقة بين السلطات الأخرى وسلطة القضاء، ووضع حد لوصاية سلطة على سلطة وطريقة عمل القاضي ومساره المهني

وتسيير المجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه حتى يتسنى مناقشة كل المسائل المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة.

وسيكون القاضي مبروك يسعد خامس رئيس للنقابة التي أسست في سنة 1990، بعد كل من القاضي المنتهية عهدته جمال عبدوني،

قد بقي على رأسها لثلاث عهدات متتالية، وقبله رأس العين محمد والطيب لوح وبريم محمد والرئيس الأول المؤقت روابحي محمد.

والتحق النقيب الجديد البالغ من العمر52 سنة بسلك القضاء سنة 1996، خريج المدرسة الوطنية للقضاة الدفعة السادسة، شغل عدة مناصب

كقاض بمجالس قضاء كل من تمنراست وأم البواقي وقسنطينة، قبل أن يلتحق بمجلس قضاء بجاية، حيث كان يشغل منصب رئيس

غرفة بذات المجلس.