القبض على إرهابي خطط لإستهداف الرئيس التونسي

أحبطت أجهزة الأمن التونسية، مخططا إرهابيا، كان يستهدف الرئيس التونسي قيس سعيّد، حسب ما جاء في صحيفة “الشروق” التونسية، اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة، إن “أحد الذئاب المنفردة كان سينفذ العملية في مدينة ساحلية، وهو رهن التحقيق”، مشيرة إلى أن الإرهابي خطط لإغتيال الرئيس قيس سعيّد.

ولم ترد مزيد من التفاصيل حول المحاولة الإرهابية، كما لم يصدر بيان من الرئاسة التونسية على الفور.

للتذكير، تحدثت الرئاسة التونسية قبل أشهر عن وجود مخطط لاغتيال الرئيس عن طريق “ظرف مسموم”.

ويأتي المخطط الجديد في وقت تعيش تونس في ظروف استثنائية، بعدما أعلن قيس سعيّد، إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، من أجل الخروج من الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد.