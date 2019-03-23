القبض على سلفيين بألمانيا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

احتجزت السلطات الألمانية، 11 شخصا، للاشتباه في تخطيطهم لشن هجومات إرهابية بألمانيا، باستخدام سيارة وبنادق.

وحسب نيابة فرانكفورت، فإن من يعتقد أنهم سلفيون متطرفون من منطقة “راين ماين”، ربما يكونوا قد خططوا لهجوم بمركبة وأسلحة نارية على أهداف ألمانية.

وقال الادعاء العام، أمس الجمعة، إن الهدف الذي كان يقصده الإسلاميون بالهجوم هو قتل أكبر عدد ممكن من الكفار، حسبهم.

وأوضح الادعاء، أن المشتبه بهم الرئيسيين، هم شاب عمره 21 عاما من “أوفنباخ”، وشقيقان في 31 من “فيسبادن”.

بالإضافة إلى 11 شخصا، والذين مثلوا الجمعة، أمام قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية، في فرانكفورت.

وحسب النيابة، فإن أعمار المشتبه بهم بين20 و42 عاما، وهم من مدن “فرانكفورت”، “أوفنباخ”، “فيسبادن” و”ماينز”.

وأشارت النيابة الألمانية، إلى أن الموقوفون ينتمون جميعهم، إلى تجمع للسلفيين بالمنطقة.

وخلال المداهمات تحفظت قوات الأمن، على أدلة عديدة، منها 20 ألف يورو، وسكاكين، ومخدرات ومستندات، وبطاقات تخزين الكتروني.

وذكرت متحدثة باسم النيابة العامة بـ”فرانكفورت”، بوقت سابق، بأن الأمر يدور حول الاشتباه في الإعداد لجريمة، تعرض الدولة لخطر كبير.

وشارك في حملة المداهمات والقبض على المشتبه فيهم، أمس الجمعة، حوالي 200 شرطي، من بينهم عدد من القوات الخاصة، في الشرطة.