القبض على سيدة استولت على 94 مليون ومجوهرات من منزل بالبليدة

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزعبانة في البليدة، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 40سنة، استولت على مبلغ مالي قدره 94مليون سنتيم و7خواتم ذهب وزوج أقراط وسلسلة ذهبية.

عملية توقيف المتهمة، جاءت على إثر شكوى تلقتها ذات المصالح تفيد بتعرض المشتكي، إلى عملية السرقة أموال ومجوهرات قيمتها المالية تقدر بـ 16 مليون سنتيم من طرف هذه الأخيرة.

وبعد البحث والتحري تم توقيف المتهمة، والتحقيق معها اين اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها، واسترجاع جميع المسروقات وتقديمها أمام الجهات القضائية أين صدر في حقها أمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية بالبليدة .