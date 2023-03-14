القبض على شخص اقتنى أزيد من 10 أطنان سكر وأخلطها مع الخرسانة

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن حجز 5000 كغ من مادة السكر داخل ورشة. يتم خلطها مع مادة الخرسانة واستعمالها في مختلف أشغال البناء.

وجاء في البيان أنه في إطار التحقيقات المفتوحة بخصوص متابعة تسويق وتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. لا سيما المواد المدعمة من قبل الدولة. قام اليوم أعوان الرقابة ااقتصادية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بحجز 5000 كغ من مادة السكر داخل ورشة. يتم خلطها مع مادة الخرسانة واستعمالها في مختلف أشغال البناء.

كما أسفرت التحقيقات الأولية على أن هذا الأخير اقتنى أكثر من 10 أطنان من السكر، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى تاريخ اليوم.