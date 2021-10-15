القبض على فرنسية متهمة بزواج التعدد من جزائريين

كريم، جزائري يبلغ من العمر 38 عاما لا يحمل وثائق رسمية في فرنسا، وموريل، 39 عاما، من جنسية فرنسية. حوكما أمام محكمة كاين شمال شرق فرنسا يوم الخميس 7 أكتوبر.

وتمت مقاضاتهم لمحاولتهم تنظيم زواج ومحاولة تنظيم الاعتراف بطفل. من أجل الحصول عن طريق الاحتيال على تصريح إقامة أو الجنسية الفرنسية. حسب ما أوردته صحيفة ليبرتي أمس الخميس.

ويتواجد كريم رهن الإقامة الجبرية منذ فيفري 2017 وبموجب التزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF). وقع الرجل الجزائري في حب موريل.

تقرير وزواج آخر من جزائرية

قبل مشروع الزواج هذا مع كريم، الذي تم تحديده بين أكتوبر 2020 وجانفي 2021. كانت موريل قد جمعت بالفعل ملفات لثلاثة إلى أربعة أشخاص، لا يزالون من شمال إفريقيا غير موثقين.

قبل لقاء كريم، تزوجت من مواطن جزائري غير موثق. أفادت صحيفة La Manche Libre أنه متزوج بالجزائر وأب لطفل. حيث يطلق زوجته الجزائرية من أجل الزواج من موريل وتنظيم الوثائق.

وتم تقديم تقرير إلى المدعي العام الفرنسي من قبل رئيس بلدية المدينة. وأثناء المحاكمة، تم التماس 18 شهرًا حبسا نافذا لكريم مع منعه من دخول التراب الفرنسي لـ 5 سنوات. أما بالنسبة لموريل، فقد تم التماس ستة أشهر حبسا.