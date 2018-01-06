القبض على قاتلي الشيخ الثمانيني وإحراق جثته بعين الفكرون

تمكن عناصر أمن دائرة عين الفكرون بولاية أم البواقي، من كشف ملابسات جريمة قتل شيخ في الثمانينات من عمره.

وبالاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة، أوقفت 3 شبان يبلغون من العمر 24 سنة رغم محاولتهم طمس معالم الجريمة.

وتعود وقائع القضية، إلى إقدام المشتبه فيهم على ارتكاب جرم السرقة التي استهدفت منزل الضحية.

غير أنه عند تفطنه لهم ومحاولة منعهم، تم الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت.

وقاموا بعدها بإضرام النار في مسكنه باستعمال البنزين بهدف إخفاء آثار الجريمة.

و اعترف الجناة بالجرم المنسوب إليهم، أين قدموا أمام نيابة محكمة عين الفكرون بعد إنجاز ملف جزائي ضدهم.