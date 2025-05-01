القبض على مشعوذة تستخدم تعويذات لتنويم ضحاياها وسرقتهم بعين الدفلى

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن ولاية عين الدفلى من توقيف امرأة محتالة تبلغ من العمر 33 سنة، تنحدر من إحدى ولايات الغرب الجزائري. تستعمل طقوس السحر و الشعوذة للنصب و سرقة ضحاياها.

توقيف المشتبه فيها كان بعد أبحاث و تحريات ميدانية و تقنية معمقة تم مباشرتها. إثر تلقي شكوى من سيدة بعين الدفلى رفقة ابنتها المعاقة. تعرضت الشهر الماضي للسرقة من طرف امرأتين عن طريق النصب والاحتيال باستعمال طقوس السحر و الشعوذة. قامتا باستدراجها عن طريق الإدعاء بممارسة الرقية. و ذلك بالتلفظ بعبارات غير مفهومة أمام الضحية، لتصبح غير واعية، أين استولتا على كمية معتبرة من حليّها.

الجهود الميدانية للضبطية القضائية كللت بتحديد هوية إحداهن و توقيفها بإحدى ولايات الغرب الجزائري. بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة.

التحقيق المعمق الذي خضعت له المشتبه فيها كشف أن لها عدة سوابق في قضايا الاحتيال بأماكن مختلفة من التراب الوطني. ليتم إحالة المشتبه فيها على العدالة بموجب ملف جزائي.

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