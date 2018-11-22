القبض على نزيل هارب من السجن منذ 33 سنة!

لم يكن متبق على مدة عقوبته سوى 3 أشهر

تمكنت مصالح الأمن بعد 33 سنة من إلقاء القبض على شخص تورط في جنحة الفرار من المؤسسة العقابية سنة 1985، بعدما قضى عقوبة 8 أشهر حبسا وتبقى عن عقوبته 3 أشهر.

وخلال خروج المحبوسين إلى حديقة الحيوانات في إطار العمل لصالح النفع العام، تمكن النزيل من الهروب نحو وجهة غير معروفة.

ومثُل المتهم الكهل المدعو «و.م» أمام محكمة الجنح في حسين داي بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر عن جنحة الفرار، حيث جاء في إفاداته بخصوص قضيته أنه لا يتذكر شيئا منها، بحكم أنه كان مريضا وطريح الفراش.

وتقدم محامي المتهم بدفع شكلي يقضي بتقادم الدعوى العمومية بحكم أن الوقائع جرت سنة 5891 ومرت عليها قرابة 33 سنة، والتمس احتياطيا خلال المرافعة القانونية إفادة موكله بأوسع ظروف التخفيف المنصوص عنها قانونا.