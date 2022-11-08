القبض على 4 أشخاص في قضايا متعلقة بالنصب على الجمهور والتزوير واستعمال المزور

تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة بأمن المقاطعة الادراية سيدي امحمد. الى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصور. كل من المدعو “أ.ب”، “ف.ي”، “ت.أ” و “ل.د”. مشتبه فيهم في قضايا متعلقة بجنحة النصب الموجهة للجمهور. جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم. سواء التقاهم شخصياأو تعامل معهم أو له معلومات بوصفه شاهدا. التوجه إلى قاضي التحقيق الغرفة الرابعة عشر محكمة سيدي امحمد. أو التقدم إلى أقرب عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضبة الحال.