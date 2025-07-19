القرض الشعبي الجزائري يُحقق ربحا صافياً بـ 14.9 مليار دينار

حقّق القرض الشعبي الجزائري ربحاً صافياً بـ 14.9 مليار دينار برسم السنة المالية 2024، حسب ما كشفت عنه المؤسسة المصرفية العمومية التي بلغت حصيلتها الإجمالية 3237 مليار دينار.

وتم في الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة مؤخراً بالعاصمة، المصادقة على الحسابات الاجتماعية للبنك. وأفيد أنّه تمّ تخصيص ملياري دينار كاحتياطي قانوني.

وبلغت قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين 25 مليار دينار، أما الاحتياطات الاختيارية فقُدّرت بـ 14.8 مليار دينار.

وحدّدت الجمعية العامة مبلغ 125 ديناراً كأرباح عن كل سهم، وسيتم الشروع في توزيعها بتاريخ الثاني جويلية الجاري.

وشهدت سنة 2024 إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، ليُصبح أول بنك عمومي يفتح رأسماله في السوق المالية.

وسمحت العملية بتحصيل أكثر من 112 مليار دينار من خلال عرض 60 مليون سهم للبيع.

اتساع الصيرفة الإسلامية داخل البنك

هذا واتسعت الصيرفة الإسلامية داخل البنك، وبلغت قيمة الودائع 57.5 مليار دينار منذ البدء سنة 2020 إلى غاية منتصف جويلية الجاري.

وكشف مدير قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك، سفيان مزاري، أن التمويلات الممنوحة في إطار الصيرفة الإسلامية، قدرت بـ 13.3 مليار دينار.

وأشار مزاري إلى الإقبال “المشجع” على منتجات “المرابحة”، مؤكداً استمرار العمل على تحسين هذه المنتجات وطرح عروض جديدة قريباً.

كما كشف مزاري أنّ زبائن البنك يمكنهم تحويل التمويلات الكلاسيكية الخاصة باقتناء سكنات ترقوية عمومية (LPP) إلى تمويلات إسلامية.

ويضمّ البنك 112 شبّاكاً مخصّصاً للصيرفة الإسلامية، منها ثلاث وكالات تنشط حصرياً ضمن هذا النمط التمويلي.

وارتفع عدد حسابات هذا النمط المفتوحة إلى 84752 حساباً إلى غاية منتصف الشهر الجاري.

وكانت ودائع التمويل الإسلامي بلغت 53 مليار دينار حتى نهاية فيفري الماضي، بحسب حصيلة سابقة للبنك.

وفي إطار استراتيجيته نحو الرقمنة، أطلق البنك سنة 2024 بطاقة الدفع البنكية.

وتتيح هذه البطاقة لأصحابها التسوّق عبر أجهزة الدفع الإلكتروني والإنترنيت مع تأجيل الخصم إلى حين استلام الراتب.

وقام البنك بتفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول “CPA WIMPAY”، التي تتيح تسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريع.