القسام تبث مشاهد لهجمات بحرية من معركة طوفان الأقصى

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية عن عزمها نشر لقطات فيديو لمشاهد اقتحام بحرية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأوضحت كتائب القسام عبر إعلان نشرته عبر منصتها في تطبيق تلغرام، أنها ستبث بعد قليل مشاهد من اقتحام كوماندوس بحري لقاعدة “زيكيم” العسكرية عبر البحر.

https://t.me/qassambrigades/28403

وأضافت الكتائب أن مقاتلي الكوماندوس البحري أجهزوا على عددٍ كبير من جنود الاحتلال داخل القاعدة العسكرية.

يذكر أن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل فلسطينية مسلحة أمس السبت قد خلفت إلى حد الساعة أكثر من 700 قتيل من الجانب الإسرائيلي، وتمت على محاور برية وجوية وبحرية، في سابقة لم تحدث من قبل.