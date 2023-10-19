القسام تقصف تل أبيب رداً على جريمة الإحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري المسلح حركة “حماس”، عن قصف مدينة تل أبيب الكبرى.

وأكدت كتائب القاسم أن القصف يأتي “ردا على جريمة الاحتلال بحق أهلنا في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية”.

وحسب مصادر إعلامية، فإن صفارات الإنذار تدوي في أسدود وتل أبيب الكبرى.

هذا وقد استشهد اليوم الخميس 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، خلال عدوان قوات الاحتلال الصهيوني المستمر على مخيم نور شمس، بطولكرم.

وللإشارة، يواصل الجيش الصهيوني في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3859 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.