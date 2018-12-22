القصة الكاملة لعياش.. الشاب الذي ابتلعته الأرض طيلة 4 أيام!

النهار تزور منزله بقرية أم الشمل بالمسيلة وتتحدث إلى أفراد عائلته

تجنيد 20 عون حماية مدنية و3 آليات حفر لإنقاذ عياش

«الفايسبوك» يقتل عياش في الصباح وينقذه في المساء.. والإشاعات تحدث اضطرابات وسط عائلته

والد عياش: «ابني لا يشكو من مرض عقلي.. هذا قضاء الله وأنا صابر»

إلى غاية، مساء أمس، كانت محاولات إنقاذ الشاب «عياش محجوبي» ما تزال متواصلة من داخل حفرة عميقة، هي عبارة عن بئر إرتوازي هوي بداخله ليصل إلى عمق 28 مترا.

وبمضي، يوم أمس، يكون قد مضى على فقدان الشاب عياش أربعة أيام، ورغم ذلك، ظل رجال الحماية المدنية وسكان المنطقة مصرّين على انتشال وإنقاذه مهما كانت الظروف والصعاب.

وقد عاينت «النهار» التي وقفت، أمس، على عملية الإنقاذ، لاحظت التعب البادي على وجوه أعوان الحماية المدنية، والذين كانوا يتناوبون لأجل إخراج عياش، وقد شهدت العملية تسخيرا لأزيد من 20 عونا للحماية المدنية، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف وشاحنة ومركبتين من نوع «هيليكس».

تواجد قوي لعناصر الدرك الوطني وسيول المواطنين لم تتوقف

وقد سجل مكان الواقعة حضورا لعناصر الدرك الوطني بغية الأمور التنظيمية، لكن جماهير المواطنين التي كانت أقوى صعبت من عملية التنظيم، خاصة بالحفرة التي كان يتواجد بها أعوان الحماية المدنية. إلى ذلك، تم تسجيل حضور ثلاث جرافات، منها واحدة ذات مطرقة، وهي تابعة للخواص.

وكانت مأموريتهم الحفر وفق تعليمات، وكانت الحفارة ذات المطرقة أمس، قد أحدثت هلعا كبيرا حينما شرع سائقها في الحفر، مما أدى إلى هروب الجميع، خاصة أولئك الذين كانوا بالقرب من الحفرة، ومما صعب من مهمة رجال الحماية المدنية هو التواجد الكثيف للمواطنين، ناهيك عن الفضوليين من حاملي الهواتف النقالة للتصوير.

عيسى محجوبي والد عياش: «أنا صابر ولا مرد لقضاء الله»

ولدى توجهنا إلى البيت العائلي عياش، وجدنا جموع المواطنين لننفرد بالحديث إلى والده، الذي نفى أن يكون ابنه عياش يشكو من مرض عقلي أو إعاقة ذهنية، مؤكدا أن ابنه عالج لدى طبيب بمدينة بوسعادة.

وقد أعطاه دواءً وهو ما جعله يحك رأسه، ليسأله عن سبب حك رأسه، قبل أن يقوم أبناؤه بالاتصال بالطبيب الذي أمرهم بتوقيف الدواء الذي يتعاطاه عياش، وعن البئر الإرتوازي فأكد أنه مغلق منذ 18 سنة، مؤكدا صبره واحتسابه لله.

باديس شقيق عياش كان آخر من التقاه

ولدى حديثنا إلى باديس، شقيق عياش، عاد إلى يوم الحادثة الذي كان يوم الثلاثاء، حيث أكد أنه كان برفقة شقيقه بعد إخراجهما للغنم للرعي، وعادا سوية إلى البيت.

مضيفا أنه لدى سؤاله عن عياش لم يجده، قبل أن يعود أدراجه إلى مكان الرعي، حيث أكد له أحد الأطفال أن عياش قد سقط في البئر، وما زاد من يقينه هو فتح الغطاء الخاص بالبئر.

تضارب الأنباء حول حياة وموت عياش أقلق الجميع

وقد عايشت «النهار» اضطراب عائلة «محجوبي» وكذا جموع المواطنين، جراء ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مصير عياش، بين خبر وفاة ووجوده على قيد الحياة، إلا أن المؤكد هو أن عملية انتشال عياش لاتزال متواصلة، وأن عائلته صابرة ومحتسبة.