القضاء الفرنسي يمنع قمر “يوتلسات” من بثّ لقطات مسروقة من “الرايس قورصو” على “الشروق”

بعد دعوى استعجالية رفعتها “النهار”

“النهار” ترفع دعاوٍ قضائية أخرى للمطالبة بتعويضات عن الأضرار بعد انتهاك حقوق التأليف والقذف والتهجّم وتهديد الشركاء

محكمة باريس التجارية تستدعي ممثلي القمر الصناعي “يوتلسات” للمثول مجددا يوم الخميس المقبل 2 ماي

المدير التجاري لـ”الشروق” يتحايل على المعلنين بانتحال صفة امتلاك “الرايس قورصو”!

أمر، أمس، رئيس المحكمة التجارية في باريس، بإلزام القمر الصناعي الأوروبي “يوتلسات”، بمنع بثّ أيّ لقطة من مسلسل “الرايس قورصو” عبر قنوات “الشروق”.

وينص الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، على منع بثّ لقطات المسلسل على “الشروق”.

إلى غاية استدعاء ممثلي القمر الصناعي “يوتلسات” للمثول مجددا أمام القاضي، يوم الخميس المقبل 2 ماي.

وجاء هذا الحكم القضائي إثر دعوى استعجالية رفعها المدير العام لمجمّع “النهار”، في المحكمة التجارية بباريس، بحكم أن شركة القمر الصناعي الذي تبثّ عليه “الشروق”، مقره في فرنسا.

وذلك بعدما قامت قناة “الشروق” ببثّ لقطات مسروقة من مسلسل “الرايس قورصو” على “اليوتيوب”.

وبناءً على أحكام المادتين 475 و485 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، فقد اتخذ رئيس المحكمة التجارية في باريس هذا الحكم.

وقد رفع مجمّع “النهار” عدة شكاوٍ ضدّ جهات تحاول السطو على حقوق الملكية الفكرية لقناة “النهار”.

حول الإنتاج الضخم “الرايس قورصو” الذي قامت مؤسسة “النهار” بشرائه لعرضه على الجمهور الجزائري في شهر رمضان المقبل.

وتحصلت “الشروق” العام الماضي بطريقة غير شرعية عبر أحد التقنيين على مشاهد من عملية تمثيل “الرايس قورصو”، وقامت ببثّ بعضها على موقع “اليوتيوب”.

وبالإضافة إلى منع “الشروق” من بثّ مشاهد تمثيل المسلسل، فقد رفعت “النهار” شكاوٍ أخرى في الخارج.

للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء انتهاك حقوق التأليف والقذف والتهجّم وتهديد شركائها.

وهي الأفعال التي جاءت في سياق حملة تهديد وابتزاز تمارسها “الشروق” منذ أيام.

ولم تتوقف ممارسات قناة “الشروق” غير القانونية عند ذلك الحد، بل وصلت إلى درجة قيام مديرها التجاري.

بالتوجه إلى مختلف المعلنين من شركات ومتعاملين مرفقا ببطاقة تقنية.

للتحايل عليهم والزعم بملكية “الشروق” لمسلسل “الرايس قورصو”، والقول إن “الشروق” ستعرضه على شاشتها خلال شهر رمضان الكريم.

هذا ويواجه مجمّع “النهار” منذ أسابيع، حملة شرسة يقودها المدير العام لقناة “الشروق” ومديره التجاري، المعروفين بالابتزاز والاحتيال على المتعاملين والسطو وسرقة أعمال الغير.

وقد بلغت حملة “الشروق” القذرة أوجها بداية الأسبوع الجاري، بإصدارها بيانا في شكل تهديد وابتزاز في حق شركاء مؤسسة “النهار”.

وهذا بمجرد إعلانها “النهار” عن ملامح الشبكة البرامجية لشهر رمضان، والكشف عن حيازتها على كامل حقوق بثّ برنامج “الرايس قورصو”.

وتحرص قناة “النهار” على التأكيد للرأي العام، أن الأعمال التي تولت شراءها لشهر رمضان الكريم، جاءت بناءً على مفاوضات مع شركات عالمية تعرضت للاحتيال من طرف “الشروق”.

التي تنصلت بشكل مفاجئ من كل التزاماتها الأخلاقية والمالية مع هذه الشركات الدولية.