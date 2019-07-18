القضاء المغربي يفصل اليوم في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين

يفصل، اليوم الخميس، القضاء المغربي في قضية المتهمين، في قتل سائحتين اسكندنافيتين ديسمبر الماضي، بالمغرب.

وستستمع المحكمة، اليوم الخميس، إلى المدانين الذين اعترفوا بتنفيذ الجريمة وموالاة تنظيم “داعش”، في آخر جلسة قبل إصدار الحكم، الذي قد يصل إلى عقوبة الإعدام.

وقتلت الطالبتان الدنماركية، “لويزا فيسترغر يسبرسن” 24 عاما، والنروجية “مارين أولاند” 28 عاما، في 17 من شهر ديسمبر الماضي، في منطقة جبلية في ضواحي مراكش جنوبي المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

واعترف كل من عبد الصمد الجود 25 سنة، ويونس أوزياد 27 سنة ورشيد أفاطي 33 عاما، بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تراجع مرافقهم عبد الرحيم خيالي 33 عاما قبل التنفيذ، حسب قوله.