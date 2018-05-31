القضاء على إرهابي بالمدية وكشف مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم في كمين بمنطقة واد بوفرحات، بلدية أولاد عنتر بولاية المدية على إرهابي واسترجعت كلاشينكوف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع وفي إطار حماية الحدود، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار.

مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على قاذفين صاروخيين من نوع RPG-7، رشاش ثقيل من نوع PKT، بندقية رشاشة من نوع FMPK، 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

6 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، 3 بنادق تكرارية، قذيفتين صاروخيتينRPG-7، حشوتين خاصتين بالقاذف الصاروخيRPG-7.

قنبلتين يدويتين،7 مخازن ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف، وسلسلة ذخيرة.