القضاء على إرهابي وضبط 32.19 قنطار كيف ومليونين ونصف قرص مهلوس شهر فيفري

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي، وتوقيف 37 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط 32.19 قنطار من الكيف المعالج، خلال شهر فيفري المنصرم.

وحسب ما أوردته الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي لشهر فيفري 2025، فقد تم القضاء على إرهابي. فيما سلم 4 إرهابيين أنفسهم. وتم توقيف 37 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. فيما تم إسترجاع 73 قطعة سلاح.

وفيما يخص محاربة الجريمة المنظمة، فقد تم خلال نفس الفترة، توقيف 225 تاجر مخدرات، و1507 شخص في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، و1804 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات.

كما تم ضبط 32.19 قنطار من الكيف المعالج، و78.83 كغ من الكوكاين، و2670543 قرص مهلوس. و169282 لتر من الوقود، و36 جهاز كشف للمعادن، و719 مطرقة ضغط، و1077 مولد كهربائي، و109 مركبة من مختلف الأصناف.