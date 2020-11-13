القضاء على مسؤول كبير بالقاعدة من قبل القوات الفرنسية في مالي

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة ، عن مقتل باه أغ موسى، القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة في مالي.

وحسب بيان وزيرة الدفاع الفرنسية فقد تم تحييد باه أغ موسى من قبل الجيش الفرنسي 10 نوفمبر الجاري في مالي.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية أن باه أغ موسى كان يعتبر أحد القادة العسكريين الجهاديين الرئيسيين في مالي.

وقالت فلورنس بارلي إن العملية نفذت بواسطة عدة طائرات هليكوبتر وبدعم من القوات البرية، كما تم استخدام موارد استخباراتية كبيرة.

وأشار البيان أن الإطار التاريخي للجهاديين في منطقة الساحل ، با أغ موسى هو ضابط سابق في القوات المسلحة المالية.

كما يعتبر أحد الأعضاء المؤسسين لجماعة أنصار الدين ، إحدى الجماعات الإسلامية التي تحتل شمال مالي منذ عام 2012.

واعتبر جان إيف لودريان ، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، في تصريح لقناة بي إف إم الفرنسية، أن العملية جيدة للغاية.