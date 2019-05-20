القضاء على 12 إرهابيا بمصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الإثنين، عن مصرع 12 إرهابيا، خلال مداهمات بمحافظتي الجيزة و القاهرة غداة إنفجار جسم غريب

قرب أهرامات “الجيزة ، أدى لإصابة 17 شخصا بينهم سياح، وفق بيان للوزارة الوصية .

وأوضح ذات المصدر، أن قوات الشرطة داهمت تلك العناصر التي بادرت بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور

ماأسفر عن مصرع سبعة من هذه العناصر التي عثر بحوزتها على أسلحة آلية وأدوات تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.

كما داهمت القوات أيضا مجموعة أخرى تتخذ من إحدى الشقق السكنية في محافظة القاهرة وكرا لها، حيث تم تبادل إطلاق النيران

ماأسفر عن مصرع خمسة من عناصر هذه المجموعة، وعثر بحوزة هذه العناصر على بنادق آلية وعبوات ناسفة، حسب البيان.