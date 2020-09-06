القضاء على 3 إرهابيين في حادثة طعن عوني الحرس بسوسة في تونس

أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم الأحد، القضاء على 3 إرهابيين بسوسة إثر عملية طعن عوني حرس.

ونقل موقع “نسمة” بأن العملية الإرهابية وقعت بمفترق “أكودة” المؤدي إلى “القنطاوي” وتعرّض خلالها عونا حرس إلى الطعن من طرف إرهابيين.

وأسفرت العملية الإرهابية عن وفاة عون حرس، الوكيل سامي مرابط، فيما وصفت حالة الوكيل رامي الإمام بالخطيرة وهو بمستشفى “سهلول”.

وأفاد الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي بسوسة، أنّه تمّ القضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد محاصرتهم في مدرسة بأكودة بعد ملاحقة تلت طعن عوني الحرس.