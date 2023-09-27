القضاء يفتح مجددا قضية مقتل جمال بن اسماعين يوم 15 أكتوبر المقبل

برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، خلال إلى الدروة الجنائية المقبلة لعام 2023. قضية القتل الشنيعة التي راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعين. خلال صائفة 2019 بمدينة أربعاء ناثيراثن بولاية تيزي وزو.

بحيث حددت تاريخ المحاكمة يوم 15 أكتوبر المقبل بعدما تم تأجيلها خلال الدورة الجنائية السابقة بطلب من هيئة الدفاع.

ويتابع في ملف القضية 98 متهما، استأنفوا في الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شهر نوفمبر 2022، والتي تراوحت بين الاعدام والبراءة في حق 98 متهما لمتابعتهم.

ويواجه المتهمون المحكوم عليهم في قضية الحال، تهما تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب والتحريض عليه، اضرام النار في حقول مزروعة، أدت الى وفاة عدة أشخاص، تأسيس وانشاء والانضمام لجماعة منظمة تستهدف ارتكاب اعمال تخريبية، وجنح التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية ونشر خطاب الكراهية والتمييز.