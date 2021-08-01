القضية الفلسطينية محور المحادثات بين لعمامرة وأبو الغيط

إستقبل اليوم رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالبية الوطنية بالخارج من قبل أحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة الدول العربية بمقر الجامعة. وخلال اللقاء تناول الطرفان مختلف القضايا العربية والإقليمية، فضلاً عن التحضير للقمة العربية القادمة التي من المزمع أن تستضيفها الجزائر.

كما كانت القضية الفلسطينية محور النقاش من خلال تباحث آخر المستجدات. وبمناسبة ثمن أبو الغيط المواقف الجزائرية المعروفة في مساندة الفلسطينيين على كافة الأصعدة. ومن جهة اخرى دعا أبو الغيط إلى تكثيف العمل الدبلوماسي العربي الداعم للفلسطينيين على الصعيد الدولي.

وفي السياق ذاته إتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على المواقف التاريخية الافريقية المؤيدة للحق الفلسطيني. والتي ارتبطت بالدفاع عن حق تقرير المصير، والنضال ضد الاستعمار.

وبخصوص الازمة الليبية تطابقت وجهات النظر بين الطرفان حول القضية. كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين 2 . بالإضافة إلى الاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي. وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.