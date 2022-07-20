القضية بدأت بناء على رسالة مجهولة.. تأجيل محاكمة وزير المالية السابق لوكال

أجلت محكمة سيدي امحمد الى تاريخ 27 جويلية الجاري ملف قضية وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع في قضايا فساد. كما وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد اموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع الدفاع.

في حين، يتابع محمد لوكال في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي. كونه اقتنى مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة الذي كان سابقا في حي بلكور بالعاصمة. وانطلقت القضية بناءا على رسالة مجهولة.

وللتذكير محمد لوكال متواجد رهن الحبس المؤقت ، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، منذ أواخر شهر سبتمبر من سنة 2021.