القضيتان الفلسطينية والصحراوية محور أشغال الدورة الخامسة من المشاورات السياسية الجزائرية -الروسية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الخميس، مناصفةً مع نائب وزير الشؤون الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، أشغال الدورة الخامسة من المشاورات السياسية الجزائرية -الروسية بالعاصمة الروسية، موسكو.

هذه الدورة التي تأتي في إطار مواصلة تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع عليه من قبل رئيس الجمهورية ونظيره الروسي بموسكو، في جوان 2023، شهدت مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بما فيها آخر المستجدات المسجلة على مستوى منطقة الساحل. وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وكذا قضية الصحراء الغربية.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق، ترقيةً للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. بما يرقى لطموحات الشعبين الصديقين